Ass. Lombardia, esiste fascismo buono

(ANSA) - MILANO, 03 MAG - "Abbiamo dei documenti storici, si parla semplicemente di storia. È inutile che se ne parli in modo solo monocolore". Lara Magoni, assessore regionale al Turismo della Lombardia in quota Fratelli d'Italia, ha replicato così alle polemiche nate dopo il suo post su Facebook del primo maggio in cui l'ex sciatrice sosteneva che "le leggi che tutelano i lavoratori nascono proprio tutte dal fascismo" dunque "rinnegare ciò che di buono è stato fatto è un grande errore".

Il consigliere regionale e segretario metropolitano del Pd Pietro Bussolati ha definito le posizioni di Magoni "scempiaggini antistoriche e intollerabili, perché incompatibili con l'esercizio di un ruolo istituzionale". "Condanniamo tutti l'eccidio fascista e nazifascista, è normale. Nel post io non esprimo assolutamente nessun vanto a nulla ma semplicemente seguo la storia". "Io sorrido davanti a queste polemiche sterili. Guardiamo oltre perché siete voi forse i nostalgici di queste paure che non esistono più", ha concluso.