67enne travolto da treno a Monza

(ANSA) - MILANO, 3 MAG - Tragedia al passaggio a livello di via Osculati a Monza, dove questa mattina alle 5.40 un uomo di 67 anni ha perso la vita, dopo essere stato travolto da un treno della linea delle Ferrovie dello Stato Milano-Lecco. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, soccorritori del 118 e Polfer. Di conseguenza, il traffico ferroviario fra Monza e Arcore (linea Milano - Lecco) è stato sospesa e poi ripresa a senso unico alternato. Gli inquirenti, seppur l'ipotesi del gesto volontario sembrerebbe la più probabile, stanno lavorando per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.

I manager di Trenord debbono "ripassare l'Abc ferroviario" dopo i disagi creati dall'investimento mortale avvenuto questa mattina tra Monza e Arcore, che ha bloccato le linee ferroviarie Milano-Lecco e Milano-Bergamo via Carnate, con cancellazioni e ritardi 'fino a 120 minuti' come annunciato dalla stessa Trenord. Lo sostiene il presidente dell'Onlit (Osservatorio sui trasporti) Dario Balotta.