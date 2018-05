Tragedia su Alpi: comasca sesta vittima

(ANSA) - COMO, 02 MAG - E' un comasco la sesta vittima della tragedia sulle alpi Svizzere fra Chamonix e Zermatt in cui sono morte sei escursionisti. Si tratta di Andrea Grigioni, 45 anni, residente a Lurate Caccivio (Como), che lavorava come infermiere in Svizzera. Oltre a lui sono deceduti la guida alpina Mario Castiglioni con la moglie bulgara Kalina Damyanova e i bolzanini Elisabetta Paolucci, Marcello Alberti e Gabriella Bernardi.