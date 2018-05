Torna il Premio Birra Moretti Grand Cru

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Promosso da Fondazione Birra Moretti in collaborazione con Identità Golose torna la più importante piattaforma di talent scouting dell'alta ristorazione italiana.

Nuova formula per l'ottava edizione. La novità del concorso che premia il miglior talento under 35 italiano è l'introduzione di una fase eliminatoria, durante la quale una giuria pluristellata selezionerà 5 dei 10 semifinalisti che affronteranno la finale, nel 2019, su un palcoscenico internazionale. Nuovo anche il ripescaggio di un sesto finalista sarà attraverso il voto popolare sul web. Inoltre, da quest'anno potranno accedere alla selezione, oltre agli chef e ai sous chef, anche gli chef de partie under 35.

La scadenza è fissata al 10 settembre 2018, data entro la quale, i partecipanti dovranno inviare la propria ricetta con una delle 18 birre della famiglia Birra Moretti in abbinamento e in ricettazione, sprigionando il proprio estro sul tema: "Creatività e birra a tavola".