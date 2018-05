Modella rapita, contestata traduzione

(ANSA) - MILANO, 02 MAG - E' stata rinviata la requisitoria a carico di Lucasz Herba, il polacco finito in carcere nel luglio scorso e imputato davanti alla Corte d'Assise di Milano per il presunto rapimento della modella inglese Chloe Ayling. Il difensore, l'avvocato Katia Kolakowska, ha deciso infatti di aderire all'astensione dei penalisti, in programma oggi e domani, e nel frattempo ha preannunciato anche una questione su un'errata, a suo dire, traduzione di alcuni atti. In particolare, la traduzione della testimonianza in incidente probatorio della giovane, che il suo assistito contesta.

Herba, infatti, ha segnalato, come chiarito dal suo legale, che c'è discrepanza tra alcuni passaggi della testimonianza in inglese della modella e la traduzione in polacco. La questione verrà formalmente posta nell'udienza del prossimo 23 maggio, mentre la discussione delle parti (pm, difesa e parte civile) è stata aggiornata al prossimo 11 giugno, dopo l'adesione alla sciopero.