Malattie rare, cuori per festa mamma

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Al centro le 'mamme rare' e il loro impegno verso le sfide quotidiane che la vita impone: il 5 e il 6 maggio al via 'Io per lei', la campagna di primavera di Fondazione Telethon e Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare per supportare la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare e l'assistenza alle persone che vivono con una patologia neuromuscolare. Le protagoniste della campagna sono quattro mamme: una volontaria, una donatrice, una ricercatrice e una donna con una malattia neuromuscolare, che, insieme, si fanno portavoce dell'impegno di tutte le madri che affrontano ogni giorno le difficoltà delle malattie genetiche rare dei loro bambini.

Per le 'mamme rare', Fondazione Telethon e Uildm hanno deciso di mettere in campo una rete di solidarietà: i prossimi 5 e 6 maggio, in oltre 1.600 piazze in tutta Italia, con una donazione minima di 12 euro, saranno distribuiti Cuori di biscotto come raccolta fondi per la ricerca scientifica sulle malattie genetiche rare.