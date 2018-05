Licenziata per tumore, lettera al Papa

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Ha scritto una lettera aperta a Papa Francesco la lavoratrice licenziata ammalata di tumore, nonostante fosse idonea al lavoro pur con alcune limitazioni, dopo anni di attività nella pulizia e nella cura ai pazienti dal Piccolo Cottolengo Don Orione di Milano, storica istituzione religiosa di assistenza agli anziani, che ha ritenuto di non poterla ricollocare nella struttura o in altre sedi. Il sindacato Sgb, che segue la vicenda, chiede inoltre un incontro urgente all'arcivescovo del capoluogo lombardo Mario Delpini. "Mi rivolgo a Voi da credente e da lavoratrice che porta sul proprio corpo le tracce lasciate dalla malattia - scrive la donna, 53 anni, sposata e con un figlio da mantenere -. I postumi della chemioterapia mi hanno reso parzialmente idonea alla mansione di ausiliaria socio-sanitaria. Ho lavorato per 33 anni con passione e ho accudito amorevolmente gli ospiti del piccolo Cottolengo e mi sarei aspettata di poter continuare a farlo fino al termine della mia vita lavorativa".