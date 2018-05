Banhart tiene laboratori bimbi da Prada

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - E' concepito e curato dal musicista e artista visivo Devendra Banhart il ciclo di laboratori "Le Straordinarie Avventure di un Archeologo Celestiale", al via sabato 5 maggio all'Accademia dei bambini della Fondazione Prada.

Ogni sabato e domenica, i bambini potranno viaggiare attraverso le galassie a bordo di un'immaginaria navicella spaziale. Incontrando sul loro percorso antiche stelle, torte spaziali, asteroidi e comete, arriveranno a scoprire un nuovo pianeta, abitato da strane creature, alberi di formaggio, luci, colori e suoni mai esistiti in nessun altro universo. Banhart condurrà personalmente i laboratori previsti sabato 5 maggio, ovviamente già sold out. I workshop sono gratuiti e aperti a tutti i bambini tra i 4 e i 10 anni. Dato il numero limitato di posti disponibili, la prenotazione è obbligatoria.