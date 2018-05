81enne sparò a trans, arrestato

(ANSA) - MILANO, 2 MAG - Un uomo di 81 anni è stato arrestato dai carabinieri per aver ferito un transessuale brasiliano con un colpo di pistola alla mano lo scorso 6 aprile in viale Fulvio Testi, a Milano. L'anziano, con precedenti, aveva avuto poco prima un rapporto sessuale con il trans nell'appartamento di quest'ultimo e, dopo aver pagato e averlo riaccompagnato al marciapiedi, è tornato indietro per sparargli attraverso il finestrino dell'auto con la quale era giunto. Le descrizioni fornite dal ferito hanno consentito agli investigatori di risalire alla vettura, e l'uomo è stato arrestato su ordinanza di custodia cautelare.

Il movente non è stato ancora chiarito del tutto: l'anziano non era un cliente abituale e andando via ha detto "non devi stare qui, domani ne avrai nuovamente". L'arma, calibro 7x65, non è stata trovata. Il trans ha riportato una prognosi di 60 giorni.