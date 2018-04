Ruba gasolio da bus di linea, preso

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 30 APR - Un 50enne di Legnano (Milano) è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di aver rubato circa 2 mila litri dagli autobus di linea a Busto Arsizio (Varese).

L'arresto è scattato dopo un'indagine dei carabinieri bustocchi, i quali hanno monitorato, in borghese quanto avveniva all'interno del deposito della società "Stie s.p.a", dove l'uomo è stato colto in flagranza mentre metteva a segno l'ultimo furto. L'uomo era già stato arrestato, lo scorso anno, nel medesimo luogo e per il medesimo reato, in quella circostanza pero' in compagnia del figlio e di una terza persona, entrambi concorrenti nel reato.