Periferia Milano, controllate 150 persone

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Sono 150 le persone controllate e 100 i veicoli su cui sono state effettuate verifiche nel corso di un controllo coordinato avvenuto questo pomeriggio in un'area residenziale che si trova nella periferia ovest di Milano.

Un'ampia zona che si estende dalla via Per Cusago alle sette torri di via Quarti.

Il servizio è stato organizzato dai carabinieri della compagnia Milano Porta Magenta: sono stati impiegati 50 militari in divisa e 15 in abiti civili. In via Assiano, nei pressi della Cascina omonima, sono stati controllati 13 nuclei famigliari rom e sinti che da alcuni giorni stazionavano con camper e roulotte su una pista ciclabile. Dopo una verifica sui mezzi sono stati allontanati. In via Quarti sono stati invece disposti diversi posti di controllo, durante i quali un marocchino di 39 anni è stato denunciato per spaccio perché sorpreso con 5 grammi di hashish.