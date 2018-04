Notte violenta: confermato il carcere

(ANSA) - MILANO, 30 APR - E' stato convalidato questa mattina il fermo di Abderahim Anass e Saad Otmani, i due marocchini di 28 e 30 anni che nella notte tra giovedì e venerdì scorsi hanno ucciso un 22enne del Bangladesh e ferito tre persone nel corso di altrettante rapine consumate tra Milano e Cinisello Balsamo.

Per entrambi è stato confermato il carcere. Secondo il gip Anna Laura Marchiondelli si tratta di soggetti "molto pericolosi", è il senso della sua ordinanza, irregolari, senza lavoro, senza una stabile dimora non hanno esitato ad agire con "estrema violenza". I due erano stati fermati dai carabinieri intorno alle 10 del venerdì, erano seduti al tavolino di un McDonald's in zona stazione Centrale, a Milano, e in tasca avevano ancora cellulari e portafogli delle vittime. Irregolari e con precedenti, erano arrivati in Italia tra giugno e dicembre scorso con barconi provenienti dalla Libia.