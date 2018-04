In autostrada svizzera contromano, denunciato

(ANSA) - MILANO, 30 APR - Un uomo di 24 anni, residente nel Varesotto, è stato fermato dagli agenti della Polizia cantonale del Canton Ticino (Svizzera) mentre percorreva contromano l'autostrada A2 a Chiasso. Il giovane, ricostruisce la Polizia cantonale, si è immesso in contromano lungo l'autostrada dagli svincoli di Mendrisio, causando un grave pericolo per gli altri automobilisti.

Grazie alla nuova Centrale comune di allarme (CECAL), che ha favorito la collaborazione con le Guardie di confine, è stata disposta l'immediata chiusura della dogana, cosa che ha notevolmente ridotto il numero di veicoli in transito sulla tratta e quindi anche il pericolo di eventuali vittime. Nonostante l'urto con il guardrail centrale, il 24enne ha continuato la sua corsa fino a poco prima del confine dove è stato fermato. I poliziotti hanno sequestrato patente e auto e il 24enne è stato denunciato al Ministero pubblico.