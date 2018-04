Adolescente partorisce in casa a Pavia

(ANSA) - PAVIA, 30 APR - Una ragazza di 17 anni ha partorito in casa, questa notte verso le 2.30. Il parto è avvenuto in un'abitazione di Tromello (Pavia), in Lomellina.

La giovanissima mamma ha iniziato ad avvertire le doglie nel cuore della notte. I familiari hanno subito chiesto l'intervento del 118, arrivato con un'automedica e un'ambulanza. Quando i medici del 118 sono giunti sul posto, il parto di fatto era già in corso. La mamma e il bambino sono poi stati trasportati all'ospedale di Vigevano (Pavia): le loro condizioni sono buone.