Inter, Orsato sotto accusa da dirigenti

(ANSA) - MILANO, 29 APR - Spalletti, Ausilio e Gardini questa mattina hanno rivisto ad Appiano Gentile il derby d'Italia, vinto 3-2 in rimonta dalla Juventus. I vertici dell'Inter si sono presentati al centro sportivo Suning alle 9, nonostante l'allenamento fosse fissato alle 12, per fare una valutazione a mente fredda del tanto contestato operato di Orsato. Oltre al rosso di Vecino, i dirigenti nerazzurri imputano a Orsato il mancato doppio giallo a Pjanic e il rigore di Barzagli su Icardi. Amarezza e rabbia anche tra i giocatori, esternata da Brozovic su Instagram: ''Abbiamo messo l'anima, abbiamo messo il cuore. Questa Inter non ha perso. Il risultato è frutto di cose che non c'entrano con quello che abbiamo fatto noi in campo''.

Intanto sui social esplode la furia dei tifosi contro il fischietto di Schio e contro il quarto uomo Tagliavento.

Portavoce dei nerazzurri diventa Enrico Mentana che su Facebook invita Suning a farsi sentire.