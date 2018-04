Diciottenne investita da auto a Sirmione

(ANSA) - BRESCIA, 29 APR - Una ragazza di 18 anni della provincia di Milano è stata investita da un'auto mentre stava attraversando sulle strisce pedonali nella zona turistica di Sirmione, sul lago di Garda, in provincia di Brescia. La giovane era in compagnia del fidanzato ed è sempre rimasta cosciente. È stata colpita all'altezza del fianco e presenta un trauma cranico. E' stata trasportata con l'elisoccorso alla Poliambulanza di Brescia, ma non pare in pericolo di vita.