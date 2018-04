Torneo di scacchi al Castello Sforzesco

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il Castello Sforzesco di Milano il 6 maggio diventerà teatro del primo torneo ufficiale di scacchi di Milano.

Il cortile della Rocchetta ospiterà infatti il primo 'Torneo blitz città di Milano' in memoria di Franco Rindone, ciclista di 52 anni ucciso da un camion lo scorso 7 luglio.

Gli scacchi sono infatti una passione che Franco condivideva con il figlio e quindi la famiglia ha voluto ricordarlo con una grande festa dedicata agli scacchi. La giornata sarà suddivisa in due momenti: dalle 10 alle 14, sarà una grande festa aperta a tutti, con un momento di saluti istituzionali alle ore 12 e diverse attività: 'Impariamo a giocare', 'Drum&Magic, spettacolo di magia e batteria', 'Caccia al tesoro scacchistica', 'Scacchi e fumetti'. Al pomeriggio poi si svolgerà il torneo aperto ai giocatori in possesso di tessera ordinaria/agonistica/Juniores FSI valida per l'anno in corso. L'iscrizione al torneo del pomeriggio è gratuita e possibile fino a esaurimento degli 80 posti disponibili.