Temporali in arrivo, monitorati Seveso e Lambro

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Sono sotto osservazione i fiumi Seveso e Lambro in Lombardia, dove sono previsti temporali almeno fino a lunedì.

Dato l'avviso di criticità lanciato dalla sala operativa della Protezione civile, dalla mezzanotte di oggi e fino a lunedì mattina sarà attivato l'attivazione del Centro Operativo Comunale, nel centro di via Drago per graduare l'attivazione del piano di emergenza e verranno monitorati anche i livelli idrometrici dei fiumi Seveso e Lambro e del radar a cura della Protezione Civile del Comune di Milano. Allertate anche le squadre della Protezione Civile, della Polizia Locale e di MM.