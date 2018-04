Spacciano in parco, 10 arrestati

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Spacciavano in un parco in pieno giorno, davanti ai bambini, nascondendo la droga in delle buche che scavavano nei prati: per questo dieci spacciatori sono stati arrestati dalla polizia di Brescia grazie all'operazione 'Parchi sicuri'.

Quattro stranieri sono finiti in carcere e per altri sei è stato disposto il divieto di dimora a Brescia. Sei coinvolti sono richiedenti asilo.

Anche grazie alla videosorveglianza e acquisti fatti dagli agenti sotto copertura sono state raccolte le prove. I clienti erano sopratutto giovanissimi anche per la presenza vicino al parco di una scuola media, ma le immagini video mostrano anche un uomo con un bimbo in passeggino.