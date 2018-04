(ANSA) - BRESCIA, 28 APR - Un ragazzo di 22 anni è rimasto schiacciato dal suo trattore che si è ribaltato mentre stava lavorando. È accaduto a Collio, in alta Val Trompia, nel bresciano. È stato trasportato in ospedale con l'elisoccorso in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero preoccupazioni.