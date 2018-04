Moglie vende rose in strada, la picchia

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Un 40enne del Bangladesh è stato segnalato alla polizia per aver schiaffeggiato la moglie perché stava vendendo rose in strada a Milano. E' accaduto attorno alle 3 della notte scorsa in via Stradivari. Il 118 ha prestato soccorso alla 36enne del Bangladesh che aveva richiesto aiuto per un malore ma una volta sul posto ha raccontato dell'aggressione subita da parte del marito.

L'uomo ha incontrato la moglie in via Ponte Nuovo e ha iniziato a discutere con lei perché non accettava che vendesse le rose. La lite verbale si è trasformata in un'aggressione a schiaffi che ha provocato leggere escoriazioni al volto alla 36enne, medicata in ospedale e dimessa con pochissimi giorni.

Sarà lei a dover denunciare il compagno, per ora l'episodio è stato inserito nel modulo Eva (Esame delle violenze agite) che permette di conoscere la storia di una coppia difficile e agire nel modo adeguato prima di conseguenze più gravi.