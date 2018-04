Inter-Juve, sfilata di vip in tribuna

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Il derby d'Italia, Inter-Juventus, non e' una partita come le altre: lo dimostrano i numeri e anche la quantita' di vip e rappresentanti delle istituzioni che saranno presenti in tribuna questa sera al Meazza. Lo stadio e' sold out con relativo record d' incasso: 78.328 spettatori e 5.297.508 milioni di euro. Ci saranno il sindaco di Milano Giuseppe Sala, il segretario generale del Coni Carlo Mornati, il direttore delle competizioni Uefa Giorgio Marchetti. Presenti anche Luigi Di Biagio, Lele Oriali, Massimo Oddo, Marco Melandri, Gabriele Detti. Folta la rappresentanza del mondo dello spettacolo: tra gli altri, Manuel Agnelli, Al Bano, Nina Zilli e Amadeus.