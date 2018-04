Gattuso, con Benevento toccato il fondo

(ANSA) - MILANO, 28 APR - "Dopo il Benevento non c'è stato nessun confronto. Abbiamo toccato il fondo, ora ci assumiamo le nostre responsabilità e non era corretto lasciar loro i giorni liberi". Lo ha detto l'allenatore del Milan Rino Gattuso nella conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Bologna. "Anche io - ha aggiunto il tecnico rossonero - avevo già pronti due giorni di vacanza in Spagna con la famiglia, ho strappato i biglietti e sono rimasto qua a lavorare con i miei ragazzi. Ad alcuni è piaciuto e ad altri meno, ma me ne sbatto Dopo il Benevento - ha proseguito Gattuso - ho detto di non aver visto l'anima e si vedeva che l'interpretazione era pessima, giocavamo da singoli e non da squadra. È vero che siamo quelli che hanno giocato di più e non sentiamo al top, ma stando organizzati bisogna capire i pericoli. E la cosa che più mi fa inc... è che questi segnali negativi in allenamento non ci sono, poi in partita appaiono. Noi siamo forti - ha aggiunto - ci manca qualcosa per crescere ulteriormente".