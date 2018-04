Droga: ha laboratorio in garage, preso

(ANSA) - BUSTO ARSIZIO (VARESE), 28 APR - Un venditore ambulante di 30 anni, albanese, è stato arrestato dagli Polizia per spaccio di droga. In casa sua a Cairate (Varese) gli agenti hanno trovato 1,5 kg di marijuana in garage, dove l'uomo aveva allestito una sorta di laboratorio per il confezionamento dosi.

Secondo le indagini del Commissariato di Busto Arsizio (Varese) l'uomo, oltre a vendere prodotti per la casa in giro per i mercati, sarebbe diventato il fornitore di una rete di piccoli spacciatori nella zona. Dopo aver tenuto d'occhio l'andirivieni di persone dal suo appartamento, gli agenti hanno deciso di entrare in azione, sorprendendo l'ambulante mentre stava concludendo una vendita.

In tasca gli hanno trovato una dose di cocaina, così gli agenti hanno proseguito la perquisizione di casa sua, scoprendo un vero e proprio laboratorio per il confezionamento di droga in garage