Denuncia rapina,ma non aveva pagato bar

(ANSA) - MILANO, 28 APR - Un uomo di 43 anni che ieri sera è rimasto ferito alla mano in via Adriano, a Milano, aveva dichiarato di aver subito un tentativo di rapina ma, in realtà, aveva riportato la lesione nel corso di una breve colluttazione con il personale di un locale da cui è uscito senza saldare il conto. Il cliente, infatti, non aveva pagato i cinque euro della consumazione e così è stato raggiunto da alcune persone all'esterno del bar che lo hanno bloccato prima che salisse su un autobus. Secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la discussione si è rapidamente animata e nella concitazione del momento il 43enne è rimasto ferito alla mano e ha riportato alcune escoriazioni al collo. Quella che sembrava una coltellata, si è rivelata successivamente una ferita di poco conto che è stata suturata in ospedale. Prima di essere trasportato dal 118, l'uomo ha anche pagato il conto.