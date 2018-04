Si dimette Caporello, dg Comune Milano

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Il direttore generale del Comune di Milano, Arabella Caporello, ha comunicato le sue dimissioni nella riunione di giunta che si è tenuta oggi a Palazzo Marino.

A quanto si apprende la comunicazione è avvenuta in un clima sereno e il sindaco, Giuseppe Sala, ha espresso apprezzamento per il lavoro fatto dalla Caporello in questi anni. La settimana prossima il Comune aprirà un bando pubblico per la ricerca del nuovo direttore generale.