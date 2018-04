Scontri 'no Expo', archiviazione per 45

(ANSA) - MILANO, 27 APR - E' stata archiviata l'inchiesta della Procura di Milano che vedeva indagati 45 giovani antagonisti e anarchici, tra cui 14 greci, accusati di devastazione e altri reati in relazione alla guerriglia urbana di quasi tre anni fa durante la manifestazione 'No Expo' del primo maggio 2015, quando si apriva l'Esposizione Universale.

Il gip Gennaro Mastrangelo ha accolto la richiesta di archiviare tutte le posizioni che era stata avanzata dai pm Alberto Nobili, capo del pool antiterrorismo, e Piero Basilone.

Gli inquirenti, dopo aver visionato assieme alla Digos circa 600 gigabyte di filmati, erano giunti alla conclusione che quei giovani non avrebbero fatto parte di quel "blocco nero" che mise a ferro e fuoco il centro di Milano. E il gip nelle scorse settimane ha accolto questa linea. Intanto, 5 anarchici greci (non estradati) e un italiano latitante sono a processo per devastazione, accusa questa caduta nei processi ad altri quattro 'no Expo'.