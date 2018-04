Resti su Adamello sono di alpino Brianza

(ANSA) - TRENTO, 27 APR - I resti dell'alpino trovati sull'Adamello ad oltre 3.000 metri lo scorso agosto hanno un nome e un cognome: Rodolfo Beretta, nato a Besana in Brianza il 13 maggio 1886, distretto militare di Monza, in forza al 5/o reggimento alpini, morto l'8 novembre 1916 probabilmente per la caduta di una valanga. Ne dà notizia l'Ufficio beni archeologici della Soprintendenza per i beni culturali della Provincia autonoma di Trento.

Addosso il soldato resti di cartoline in franchigia per la posta da campo, assieme ad altri documenti personali. L'elemento meglio conservato era una ricevuta di spedizione ferroviaria datata 19 novembre 1915. I discendenti dell'alpino sono stati contattati attraverso Onor Caduti e l'amministrazione comunale brianzola. L'analisi antropologica dei resti del soldato ha evidenziato che questi non presentavano evidenti tracce di lesioni o ferite attribuibili ad attività belliche. La causa più probabile di morte dovrebbe essere stata una valanga.