Libri: a maggio BookFestivalBar a Monza

(ANSA) - MONZA, 23 APR - Prenderà il via il 4 maggio prossimo il BookFestivalBar di Monza: incontri letterari nei bar organizzati dall'associazione Clio presieduta da Paola Malcangio. Sono 15 gli autori scelti per la prima edizione monzese. Venerdì 4 maggio, alle 19, Stefania Convalle presenta Matteo Ferrario (Dammi tutto il tuo male) e Riccardo Simoncini (Il granello di sabbia nell'ingranaggio). Tre gli appuntamenti in programma sabato 5: alle 11 Barbara Apicella presenta Francesco Muzzopappa (Dente per dente) e Dario Lessa (Il punto di svista). Alle 17 Massimiliano Rossin modera l'incontra con Andrea Vitali (Nome d'arte Doris Brilli) e Michele Fierro (Il mare intorno all'isola). Alle 19, invece, Valeria Savio presenta Loredana Limone (Una lettera lunga una vita) e Daniela Carelli (Mosaico napoletano).

Domenica 6 si apre con uno 'speciale ragazzi': alle 11 Alberto Aiello presenta Laura Bonalumi (Voce di lupo), Matteo Losa (Piccole fiabe per grandi guerrieri) e Maria Elisabetta Ranghetti (Corri più che puoi). Alle 17 Monica Guzzi modera l'incontro con Alice Basso (La scrittrice del mistero) e Stefania Convalle (Il silenzio addosso). Infine, alle 19, Carla Colmegna presenta Piero Colaprico (La strategia del gambero) e Roberto Ritondale (Il sole tra le mani). L'evento è patrocinato, tra gli altri, dalla Regione Lombardia e dal Comune di Monza.