Cagnolina sale su treno senza padrone

(ANSA) - MILANO, 27 APR - Una cagnolina è stata recuperata dagli agenti della Polfer alla stazione di Milano Porta Garibaldi su un treno regionale che da Porto Ceresio (Varese) era diretto al capoluogo lombardo. Maya, questo il nome dell'animale, ieri pomeriggio è salita sul treno sfuggendo al controllo del padrone ed è stata notata dai passeggeri perché continuava a lamentarsi. Prima di affidarla a un canile, gli agenti hanno avviato una ricerca per capire se ci fossero segnalazioni per cani smarriti.

Poco dopo è arrivata la notizia di un uomo originario di Gela che si era rivolto ai dipendenti della stazione di Gallarate perché non trovava la sua cagnolina. In serata si è presentato agli uffici della Polfer per riportarla a casa.