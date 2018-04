Trasporti: a Milano nuova linea notturna

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Una nuova linea notturna, il prolungamento dell'orario invernale, su metropolitane e mezzi di superficie, e il potenziamento del servizio in alcuni quartieri periferici. Sono le novità del trasporto pubblico milanese, realizzate dal Comune con Atm, l'azienda che gestisce il trasporto in città, in seguito alla proroga del contratto di servizio. A Milano dal 2 maggio debutta una nuova linea notturna circolare, attiva tutte le notti, dopo le polemiche relative al taglio di alcune linee notturne dello scorso anno. La N25/26 percorrerà tutta la cerchia dei bastioni, favorendo l'interscambio con stazioni metropolitane e ferroviarie, e toccando i luoghi della movida milanese. Il nuovo servizio notturno si aggiunge a quello attivo tutte le sere con le linee sostitutive della metropolitana e con i filobus della 90/91.