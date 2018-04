Sentinelli, campagna contro bullismo

(ANSA) - MILANO, 26 APR - "Una campagna contro il bullismo reale e virtuale": la lanciano i Sentinelli di Milano, in risposta alle minacce cui è sottoposto da mesi - soprattutto dopo aver postato sulla pagina del gruppo, a scopo di denuncia, un fotomontaggio con Laura Boldrini decapitata - il loro portavoce Luca Paladini.

Quanto subisce ogni giorno Paladini, cui vengono mandati messaggi di insulti, fotomontaggi dove appare con il volto tumefatto e ogni genere di minaccia, "non è - scrivono i Sentinelli - una questione privata". Ed ecco la loro risposta: "vogliamo arrivare a una legge che punisca severamente i diffusori di odio omofobi e sessisti perché questo Paese conta già numeri drammatici di ragazzi e ragazze che vinti dalle minacce, paure e derisioni, si sono tolti la vita". I Sentinelli, in particolare, chiedono a Facebook di rivedere i suoi algoritmi e alla politica di farsi carico del problema.