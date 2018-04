Modella nuda Peta protesta contro Prada

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Nuda o quasi, con un serpente dipinto sul corpo, una modella della Peta ha manifestato oggi fuori a un negozio di Prada - alla vigilia dell'incontro annuale degli azionisti dell'azienda - per protestare contro le vendite di oggetti prodotti con pelli esotiche.

Per bocca del direttore dei programmi internazionali Mimi Bekhechi, PETA "chiede a Prada di smettere di trarre profitto dalle morti miserabili di questi animali e interrompere la vendita di pelli esotiche, concentrandosi invece su materiali vegani all'ultima moda". Secondo le indagini di PETA, "nell'industria delle pelli esotiche i serpenti sono inchiodati agli alberi e scuoiati vivi, gli struzzi ricevono scosse elettriche prima che le loro gole vengono tagliate, i colli degli alligatori sono tagliati e i coccodrilli sono tenuti in fosse minuscole e sporche". Un rappresentante di PETA US, che possiede delle azioni Prada, parteciperà all'incontro annuale di domani per chiedere alla società di smettere di vendere pelli esotiche.