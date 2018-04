Liberarono cavie: pm, condanna a 15 mesi

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Devono essere condannati alla pena di un anno e tre mesi di carcere i tre attivisti dell'associazione animalista 'Coordinamento fermare Green Hill', imputati a Milano per avere occupato, il 20 aprile 2013, i locali adibiti a ospitare cavie del dipartimento di Farmacologia della Statale di Milano e per aver liberato diverse decine di topi e un coniglio. Lo ha chiesto il viceprocuratore onorario Maria Cristina Matassi, che ha anche chiesto di non concedere le attenuanti generiche ai tre imputati a processo per violenza privata, occupazione di edificio e terreno pubblico e danneggiamento aggravato.

"La ricerca sugli animali è una pratica retrograda - hanno affermato gli attivisti - noi ci opponiamo a un sistema sociale che sfrutta e uccide il più debole". E ancora: "Non abbiamo distrutto nulla, abbiamo solo liberato gli animali e mostrato al mondo lo squallore delle gabbie in cui vengono rinchiusi".