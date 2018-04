A Milano classici umorismo scaricabili

(ANSA) - MILANO, 26 APR - Il Comune del capoluogo lombardo, con la collaborazione degli editori Bompiani, Feltrinelli, Laurana, Mondadori, Rizzoli, lancia la nuova edizione di 'Milano da Leggere', l'iniziativa delle biblioteche per promuovere la lettura digitale tramite l'offerta di ebook liberamente scaricabili. Lo scorso anno sono stati 115 mila i download effettuati dai cittadini, tramite smartphone, tablet o e-reader, dagli scaffali virtuali sparsi per la città. Il tema di questa nuova edizione, dopo la Milano che si tinge di giallo, sarà quello dell'umorismo e dell'ironia, con autori come Enrico Bertolino, Gino & Michele, Marcello Marchesi, Walter Fontana, e altri meno noti ma da scoprire come Umberto Domina, che racconta con humour sottile storie di meridionali emigrati nella Milano industriale degli anni '60, o come Giuseppe E.

Luraghi, manager e presidente dell'Alfa Romeo, che scrive la saga del Pepp Girella e sua moglie Rosa, le avventure di due milanesi doc, diventate best seller a fine anni '60.