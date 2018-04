Tanti ospiti a San Siro per J-Ax e Fedez

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Gué Pequeno, Levante, Malika Ayane, Nina Zilli, Grido, Il Cile, Sergio Sylvestre e Stash saliranno sul palco a 360 gradi di J Ax e Fedez per 'La finale' allo stadio San Siro di Milano, il prossimo 1 giugno.

I due, per la prima volta, si esibiranno insieme al Meazza per festeggiare i due anni di sodalizio artistico e per ripercorrere le loro carriere con i brani più significativi, tratti dal rispettivo repertorio solista e dall'ultimo successo discografico scritto a 4 mani, "Comunisti col Rolex", uscito nel 2017.