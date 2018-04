Salmona lascia Biagiotti dopo 40 anni

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Dopo 40 anni di collaborazione con la Maison Laura Biagiotti, Maureen Salmona lascia l'incarico per nuove sfide professionali "nel mondo della comunicazione in così rapida trasformazione".

La pierre milanese dal 1979 al 2016 è stata responsabile unico della sede di Milano della Maison, seguendo in modo particolare i rapporti con la stampa. E' anche stata organizzatrice dell'anniversario dei 50 Anni del famoso ristorante di Milano Il Baretto e consulente per aziende di gioielli di alta gamma.