Mediolanum: in mirino Gdf 544 milioni imposte Irlanda

La Guardia di Finanza di Milano ha notificato a Mediolanum International Funds Limited, controllata in Irlanda di Mediolanum, un verbale di constatazione in cui gli gli viene contestata la residenza in Italia relativa agli anni 2010-2016. Le potenziali imposte oggetto di contestazione - al netto delle imposte già versate in Irlanda - ammontano a circa 544 milioni di euro. Il Gruppo, si legge in una nota, ha già preso contatti con le autorità per fornire tutti i chiarimenti necessari per la chiusura della vicenda.

Mediolanum precisa che "la posizione fiscale di Mediolanum International Funds Limited e i rapporti con le società italiane del gruppo è già stata prima d'ora oggetto di una specifica verifica che ha escluso problemi di residenza fiscale in Italia, limitandosi a rettifiche di natura valutativa concluse nel 2015 con un accordo transattivo e con l'archiviazione in sede penale".

Il gruppo sottolinea che "Mediolanum International Funds Limited opera in Irlanda dal 1997 con una consistente struttura organizzativa composta da dipendenti altamente qualificati dedicati principalmente alle attività di sviluppo e amministrazione di fondi comuni di investimento di diritto irlandese. La società - viene spiegato - è assoggettata alla vigilanza da parte delle autorità regolamentari irlandesi, che verificano costantemente l'attività svolta dalla stessa e l'adeguatezza della struttura organizzativa ivi localizzata".