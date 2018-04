Export 100% per Brembana & Rolle

(ANSA) - MILANO 24 APR - Esporta praticamente il 100% della sua produzione interamente realizzata in Italia Brembana & Rolle, azienda bergamasca specializzata nella fabbricazione di macchine e apparecchi per le industrie chimiche, petrolchimiche e petrolifere. Nell'arco dell'ultimo decennio, la società ha ottenuto da Sace (gruppo Cdp) garanzie contrattuali per commesse ottenute a Panama e ha assicurato diverse operazioni di export in Egitto e Thailandia. Di recente ha ottenuto un finanziamento da un milione di euro a supporto della propria attività estera, sempre con garanzia di Sace. "Lavoriamo molto in Medio Oriente, nei paesi asiatici, in Russia, in Australia, in Nord e Sud America. Sace ci ha supportato per 6 milioni di euro non meno di un anno fa per garanzie bancarie a favore di un cliente del Kuwait. L'ultimo finanziamento da un milione garantito da Sace lo stiamo utilizzando per progetti in diversi Paesi tra cui l'Arabia Saudita e il Nord America" Emiliano Martina, dal 2012 cfo della società.