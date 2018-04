25 aprile, a Milano fiori ai partigiani

(ANSA) - MILANO, 24 APR - Tra le numerose iniziative previste per commemorare il 25 aprile, a Milano, gli antifascisti milanesi si troveranno davanti al Cimitero Maggiore per la terza edizione di 'Porta un fiore al Partigiano'. La manifestazione, organizzata dall'Anpi del Municipio 8 e da 'Milano antifascista meticcia e solidale' prevede anche canti e letture.

Porta un fiore al partigiano "è fatta per celebrare il 73/mo anniversario della Liberazione", spiegano i promotori, ma anche "per dare un segnale di riconoscenza a chi si è sacrificato per le libertà di tutti in un paese frustrato dalla crisi, dove sotto lo slogan 'prima gli italiani' si nascondono pulsioni razziste nonché per scongiurare parate e commemorazioni a colpi di saluti romani al Campo X (del cimitero Maggiore, ndR) nel giorno della Liberazione. Già nei giorni scorsi abbiamo visto gruppi neofascisti radunarsi per omaggiare le tombe dei repubblichini e delle SS con tutto il contorno di ritualità vietate dalla Legge".