Entra in panificio e ferisce 2 persone

(ANSA) - MILANO, 23 APR - Un senegalese di 38 anni è stato arrestato dai carabinieri per resistenza, lesioni e danneggiamento dopo aver fatto irruzione in un panificio in via Scoglio di Quarto, a Milano. Per bloccarlo sono state necessarie 7 pattuglie.

Alle 5.30 di stamani, a torso nudo e visibilmente esagitato, ha lanciato una bibita contro un cliente e ha ferito il proprietario al braccio destro infrangendo un'altra bottiglia di vetro. Secondo quanto raccontato dai testimoni, ha anche colpito un secondo cliente con una spranga anche se non è stato necessario l'intervento del 118.

Una volta sulla vettura dell'Arma ha danneggiato l'interno a calci, motivo per cui gli è stato contestato anche il danneggiamento. Il senegalese è irregolare e ha diversi precedenti per spaccio e resistenza a pubblico ufficiale.