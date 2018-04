Spalletti, vogliamo Champions per tifosi

(ANSA) - MILANO, 21 APR - "Sono convinto che ci siano delle possibilità importanti al di là di quella che sarà la classifica, ma se centreremo la Champions, avremo vantaggi notevoli. Si incassa di più ed è più facile reinvestire per la squadra. Non è la sola soluzione, ma aiuta e noi vogliamo andarci per poter dare questa gioia ai nostri tifosi. Vedrete cosa hanno dentro da donarci se centreremo l'obiettivo".

L'allenatore dell'Inter Luciano Spalletti, alla vigilia della partita contro il Chievo, guarda al futuro con ottimismo, testimoniando un grande feeling con i tifosi. "Non ho mai avuto grossi problemi con l'ambiente dove sono andato ad allenare, nel senso che - sottolinea Spalletti - sono uno come tanti che va a fare il suo lavoro cercando di essere competente e metterci la professionalità necessaria. Sono contento se Brozovic, in questo momento, sia nelle condizioni di poter dare quasi il massimo, perché ha ulteriori potenzialità. Quello è l'obiettivo: dare o mettere nelle condizioni gli altri di lavorare bene".