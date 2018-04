Scontro frontale auto-cisterna,una morta

(ANSA) - MANTOVA, 21 APR - Una donna è morta in un incidente stradale sulla tangenziale di Castiglione delle Stiviere, nel Mantovano: viaggiava da sola su una macchina che si è scontrata frontalmente con un'autocisterna dopo aver invaso la corsia opposta di marcia. E' morta all'istante per le ferite riportate.

E i soccorsi arrivati sul posto non hanno potuto che constatarne il decesso. Aveva 61 anni ed era residente a Medole, a poca distanza dal luogo dell'incidente.

"Me la sono vista venire incontro all'improvviso", ha detto l'autotrasportatore della provincia di Piacenza che aveva appena consegnato un quantitativo di latte nel vicino stabilimento della Sterilgarda.