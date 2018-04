Gestione rifiuti, serve piano nazionale

(ANSA) - MILANO, 20 APR - "Un piano nazionale per dare una risposta concreta a un problema planetario. Partire dalla situazione del nostro Paese per proporre un sistema replicabile globalmente". E' il modello del WAS, gruppo di esperti sulla gestione dei rifiuti. Del gruppo fanno parte Althesys, le principali multiutility italiane e le associazioni di categoria con il supporto di Nestlé. La risposta, si legge in una nota di WAS, "diventa sempre più urgente se la Cina si chiude all'importazione dei materiali recuperati dall'Europa e se, di conseguenza, l'obiettivo di Bruxelles per il 2030 diventa ancora più sfidante". L'obiettivo dell'Ue sul riciclo dei rifiuti urbani per il 2030 è infatti del 70%. "In Italia partiamo da una base del 42%. Serve quindi una spinta sulla raccolta differenziata totale a livello nazionale". Quello di Nestlé è citato come caso virtuoso: "L'azienda è già ben oltre l'obiettivo di una ipotetica strategia nazionale che mira a centrare gli obiettivi Ue".