Gattuso, aspettiamo la Uefa ma...

(ANSA) - MILANO, 20 APR - Gennaro Gattuso non vuole preoccuparsi delle eventuali sanzioni che la Uefa comminerà al Milan per il Settlement Agreement dopo l'incontro avvenuto oggi a Nyon. ''Non si sono ancora espressi - sottolinea l'allenatore del Milan -, non sappiamo ancora la loro decisione. Non mi risulta che per ogni acquisto dovremo fare una cessione. Io faccio il tecnico, né l'amministratore delegato, né il direttore sportivo. Posso assicurare che a livello organizzativo non manca nulla e qui nessuno muore di fame. Ho già detto che arriveranno tre o quattro giocatori e che non ci saranno rivoluzioni''.

Sull'identikit dei giocatori desiderati da Gattuso, l'allenatore del Milan scherza: ''Pogba andrei a prenderlo a piedi. Mi piace Mandzukic? Sì, ma anche Cristiano Ronaldo e Messi. Mi piacciono i giocatori forti e quelli che possono darmi alternative''.