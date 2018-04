Flos, omaggio ad Achille Castiglioni

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Se non siete curiosi, lasciate perdere": prende il titolo da uno dei più celebri aforismi di Achille Castiglioni, emblematico del suo carattere curioso e una sorta di motto della sua filosofia progettuale, l'allestimento a lui dedicato da Flos in occasione del centenario della nascita.

La grande vetrina del negozio in corso Monforte per il FuoriSalone mette in scena un ironico dialogo tra l'eccentrico Maestro e alcuni tra i più famosi oggetti di luce da lui disegnati con il fratello Pier Giacomo. Accanto alla galleria infinita di posture, smorfie e gestualità da mimo, ritratte nella storica serie fotografica di Luciano Soave, una vasta galleria di lampade storiche, molte delle quali ancora oggi in produzione e tra i best seller dell'azienda. Tra queste: Arco, Snoopy, Taccia, Toio, Lampadina, Gatto, Taraxacum 88 e tante altre. E poi due riedizioni speciali, Ventosa e Nasa.