Bimbi al FuoriSalone,non sporcate mondo

(ANSA) - MILANO, 19 APR - "Puoi entrare nel mondo ma non sporcare" è il titolo di una mostra davvero unica, dove le opere della serie 'One Planet One Future' dell'artista franco-americana Anne de Carbuccia sono accostate a quelle dei bambini della Scuola dell'infanzia Tommaso Pini.

La mostra è l'ultima tappa di un progetto educativo iniziato a settembre, quando i bambini hanno visitato la Mostra di Anne de Carbuccia. Le sensazioni avute durante la visita sono state poi elaborate, con l'aiuto delle maestre, sotto forma di collage e disegni. I piccoli hanno poi girato a piedi il loro quartiere, fotografando tutte le cose che ai loro occhi apparivano come brutte o belle rispetto alle riflessioni fatte. Dalla selezione delle migliori foto, è nata la mostra fotografica "Puoi entrare nel mondo ma non sporcare", allestita presso la scuola Tommaso Pini, mentre presso la mostra permanente 'One Planet One Future' di Milano sono in mostra le opere dei bambini.