FuoriSalone: cena charity stellata

(ANSA) - MILANO, 18 APR - Far conoscere l'attività dell'associazione no-profit 'Food for Soul', fondata da Massimo Bottura, e raccogliere fondi per sostenerne i progetti. Questo l'obiettivo della cena di questa sera 'Respect Food Night', evento del Fuorisalone organizzato da Grundig, brand storico nell'elettronica di consumo, all'interno del Castello Sforzesco, concesso grazie al patrocinio del Comune di Milano. All'appello di chef Bottura hanno risposto suoi colleghi e amici che insieme rappresentano 13 'Stelle Michelin', tra cui Andrea Berton (Berton, Milano), Enrico Cerea (Da Vittorio, Bergamo), Carlo Cracco (Cracco in Galleria, Milano), Antonio Guida (Seta, Mandarin Oriental Hotel Milano), Giancarlo Morelli (Pomiroeu, Monza), Matias Perdomo (Contraste, Milano) e Viviana Varese (Alice Eataly, Milano). L'associazione 'Food for Soul' è impegnata nell'apertura di refettori e mense comunitarie nel mondo e nella sensibilizzazione alla lotta contro lo spreco alimentare.

(ANSA).