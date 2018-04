FuoriSalone, apre torre Fondazione Prada

(ANSA) - MILANO, 18 APR - L'altezza dei piani aumenta man mano che si sale verso l'alto, dai 2 metri e 7 del primo agli 8 dell'ultimo livello, e non è l'unica particolarità della Torre della fondazione Prada, che apre domani in occasione del Salone del Mobile. Alta 60 metri, la torre in cemento bianco è infatti caratterizzata da una pianta molto particolare: metà dei livelli si sviluppa infatti su una base a forma di trapezio, mentre gli altri hanno una pianta rettangolare. "Fin dall'inizio avevamo l'intenzione di combinare spazi nuovi e vecchi e questa torre è la conclusione di questa sequenza - spiega l'architetto Rem Koolhaas - la scelta di variare l'altezza dei piani risponde all'esigenza di creare un'atmosfera più intima per alcune opere ed un'altra di grandiosità per altre".

I 9 piani sono collegati da un ascensore con pareti in onice rosa retroilluminato e hanno pavimenti in travertino bianco.

All'ultimo piano c'è una terrazza panoramica con parapetto in specchi, al sesto il ristorante Torre.