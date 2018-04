Albero Natale Sky diventa opera design

(ANSA) - MILANO, 18 APR - E' '2nd Chance' di Luca Polcari e Luca Mussi l'opera vincitrice di 'Dall'Albero al Design', l'iniziativa per il riutilizzo del legno dell'albero di Natale di piazza Duomo, promossa da Sky Academy e Politecnico di Milano - Scuola e Dipartimento di Design. L'opera sarà realizzata dagli studenti e sarà installata entro giugno nella piazza davanti la sede di Sky a Milano Santa Giulia.

'2nd Chance' è uno spazio ricreativo multifunzionale, che mira a coinvolgere le persone lasciando loro la possibilità di esprimersi. "Il progetto vincitore - si legge nelle motivazioni - non si limita a un solo ambito tematico proposto, ma con la sua conformazione li affronta e risolve tutti. Dal punto di vista funzionale è stato conforme e completo, data la possibilità di utilizzo in vari modi, lasciando libero arbitrio all'utente senza limitarlo in una sola funzione. Elemento distintivo è l'impiego di una colorazione fluorescente" che rende visibile l'installazione anche di notte.